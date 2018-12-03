فاطمة بنت مبارك تشهد الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 47

الشارقة 24 – وام:

شهدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مساء الأحد، الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 47، الذي أقيم في مدينة زايد الرياضية تحت شعار "هذا زايد.. هذه الإمارات".

وأكدت سموها، إن قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ذكرى عزيزة على أبناء الوطن، بما تحقق من منجزات ومكتسبات وطنية، وضعت دولتنا في مكانة رفيعة، بفضل من الله عز وجل، ثم بفضل الرؤية الحكيمة للمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والنهج القويم الذي سارت عليه القيادة الحكيمة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وأوضحت سموها، أن دولتنا استطاعت منذ البداية، تحقيق منظومة تنموية وإنسانية متقدمة، تقوم على ربط الآمال بالأفعال، مع توفر إرادة قوية ونية صادقة وعزيمة ثابتة، في تحقيق الخير للمواطن والوطن.

حضر الاحتفال، عدد من الشيخات وصاحبات السمو الملكي من المملكة العربية السعودية الشقيقة والوزيرات وقيادات العمل النسائي بالدولة.