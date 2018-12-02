محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يلتقون رئيس أركان الجزائر

الشارقة 24 – وام:

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، يوم الأحد، في أبوظبي، معالي الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الذي نقل إلى سموهم، تهاني الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ47، لقيام اتحاد الإمارات المبارك.

حضر اللقاء، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة .

وأعرب سموهم، عن شكرهم وتقديرهم للجزائر، قيادة وشعباً، على أبدوه من مشاعر طيبة، تجاه دولة الإمارات، مشيدين بالعلاقات الأخوية بين البلدين.

وتبادل الجانبان، خلال اللقاء، الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وأشاد معالي الفريق أحمد قايد، بالعلاقات الأخوية المتميزة، التي تجمع البلدين وشعبيهما، والحرص المشترك على تطويرها في مختلف المجالات.

وهنأ معاليه دولة الإمارات وشعبها باليوم الوطني، معرباً عن سعادته بالمشاركة في أفراحها واحتفالاتها الوطنية، متمنياً لدولة الامارات مزيداً من التقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".