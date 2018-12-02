حاكم رأس الخيمة وولي عهده يشهدان احتفالات اليوم الوطني

الشارقة 24 – وام:

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، مساء السبت، احتفالات "عام زايد" التي نظمتها لجنة فعاليات اليوم الوطني الـ 47، في رأس الخيمة.

كما شهد الاحتفالات، التي أقيمت مقابل أبراج جلفار برأس الخيمة، حرم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، وحرم سمو ولي عهد رأس الخيمة الشيخة شيخة بنت بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم .

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن دولتنا بعزم وحكمة القيادة الرشيدة للدولة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، تسير بخطى واثقة ثابتة، وتتمتع بمكانة عظيمة راسخة، إقليمياً وعربياً وعالمياً.

من جانبه، أكد سمو ولي عهد رأس الخيمة، أن الاحتفال باليوم الوطني لدولتنا العزيزة، يمثل مناسبة وطنية خالدة في وجدان كل مواطن ومواطنة، وذكرى تاريخية طيبة، ستظل أجيال الوطن المتعاقبة تحتفل بها وتحييها، على مر العصور كونها تجسد الحياة الكريمة.

حضر الاحتفالات، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ سعود بن خالد بن حميد القاسمي، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة، والشيخ عبد الله بن حميد بن عبد الله القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري، والشيخ مروان بن عبد الملك بن كايد القاسمي، والشيخ محمد بن حميد بن عبد الله القاسمي العضو المنتدب لهيئة المنطقة العضو المنتدب لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، والشيخ صقر بن عمر بن عبد الله القاسمي، إلى جانب عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والشخصيات وأعيان ووجهاء البلاد وحشد من الجمهور.

شارك في احتفالات "عام زايد"، الذي تضمن عدداً من اللوحات الفنية الوطنية، كل من الفنان الإماراتي الكبير حسين الجسمي، والفنان عيضة المنهالي، وكان الإشراف العام لراشد سويدان الخاطري رئيس لجنة احتفالات رأس الخيمة باليوم الوطني الـ 47 .