البواردي يبحث التعاون العسكري مع وزير الدفاع المصري

الشارقة 24 – وام:

التقى معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، على هامش زيارة معاليه لمصر حالياً، لحضور المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري.

وبحث الجانبان، أهم المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحة الإقليمية، في ظل الظروف الراهنة، كما ناقشا سبل دعم التعاون وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة، لكلا البلدين، في مختلف المجالات .

وأعرب معالي محمد بن أحمد البواردي، عن تمنياته بنجاح معرض "إيديكس 2018"، الذي يعد من أهم الملتقيات العسكرية، في منطقة الشرق الأوسط .

من جانبه، رحب وزير الدفاع المصري، بمشاركة عدد من الشركات الإماراتية والوفود الرسمية بالمعرض، على أرض بلدهم الثاني مصر.

كما التقى معالي محمد بن أحمد البواردي، الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، حيث جرى بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات ومصر، وسبل تطويرها في مختلف المجالات الدفاعية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءين، عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع، والمسؤولين العسكريين المصريين.