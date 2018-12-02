وزير الإعلام البحريني يشيد بالإنجازات التنموية للإمارات

الشارقة 24 – وام:

أشاد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، بالإنجازات التنموية والعمرانية والحضارية الهائلة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل دولة عصرية متحدة مزدهرة أرسى قواعدها الوالد المؤسس و حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وواصلت مسيرتها العظيمة إنموذجاً إقليمياً وعالمياً في ميادين الخير والعطاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله ".

وأكد الرميحي في تصريحات بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، أن مملكة البحرين قائداً وحكومة وشعباً، تشارك دولة الإمارات احتفالاتها باليوم الوطني الـ 47 تقديراً لمسيرتها الاتحادية الناجحة منذ عام 1971، وثوابتها الأصيلة في نشر قيم الحق والعدل والحكمة، واعتزازاً بعمق العلاقات التاريخية الوثيقة والمتنامية بين قيادتي وشعبي البلدين، كأنموذج في الأخوة العربية والإسلامية والشراكة الاستراتيجية القائمة على ثوابت راسخة من وحدة الدين واللغة والدم ووشائج النسب والقربى والمصير الواحد المشترك.

وقال وزير شؤون الإعلام البحريني إن المملكة بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين وجميع أبنائها تثمن عالياً المواقف الأخوية التاريخية والثابتة لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب أمنها واستقرارها وتدعيمها لمسيرتها التنموية والعمرانية، ومساندتها مؤخراً لبرنامج التوازن المالي ضمن التزامها الدائم بتوثيق دعائم الوحدة الخليجية والعربية، ونصرة القضايا العربية والإسلامية، وتكريس الأمن والسلام والتسامح والتقدم في المنطقة والعالم.

وأشاد بحرص البلدين على تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في دورتها الثامنة الأخيرة بالمنامة والهادفة إلى توثيق أواصر التكامل في مختلف المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والمالية والثقافية والتعليمية والسياحية، إلى جانب التنسيق الأمني والعسكري المتواصل، والاهتمام المشترك بتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في قطاع الإعلام والاتصال مجددا في هذا الصدد تهانيه بمناسبة نجاح الإمارات في إطلاق قمرها الصناعي "خليفة سات" باعتباره إضافة نوعية إلى سجل إنجازاتها المتميزة كواحدة من الدول المتقدمة علمياً وتكنولوجياً.

و أكد علي بن محمد الرميحي في ختام تصريحاته أن الاحتفاء بمئوية زايد و اليوم الوطني لدولة الإمارات مناسبة غالية على قلب كل بحريني و عربي، منوهاً إلى حرص الإعلام البحريني على تغطية الاحتفالات بهذه المناسبة وإبرازها في مختلف برامجه الإذاعية والتليفزيونية وتغطياته الإخبارية بما يعبر عن نبض شعبنا الخليجي الواحد وفخره واعتزازه بالمسيرة الاتحادية المباركة لدولة عصرية موحدة أسسها المغفور له الشيخ زايد وتابع مسيرتها الخيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.