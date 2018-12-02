"حملة الشيخة فاطمة الإنسانية" تبدأ مهامها في القرى الهندية

الشارقة 24 – وام:

بدأت حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية مهامها في القرى الهندية، تحت شعار "على خطى زايد"، لتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للأطفال، بإشراف نخبة من الأطباء الإماراتيين والهنود المتطوعين.

وأكدت سعادة نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، أن الحملة تهدف إلى تقديم برامج تطوعية إنسانية لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية للأطفال، باستخدام عيادات متنقلة ومخيمات ميدانية طبية.

وأشارت السويدي إلى أن الحملة ستتضمن أيضاً تنظيم الملتقى الإماراتي الهندي الشبابي التطوعي، بهدف ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني، بمشاركة شباب الإمارات والهند من المتطوعين المتخصصين في المجال الطبي الإنساني.

وأوضحت أن الحملة تحط رحالها في محطتها الحالية بالقرى الهندية، استكمالاً لحملات العطاء الإنسانية، التي استطاعت منذ تأسيسها عام 2000 من الوصول برسالتها الإنسانية إلى أكثر من 15 مليون طفل ومسن في مختلف دول العالم، من خلال حملاتها التطوعية وعياداتها المتنقلة ومستشفياتها الإنسانية.

وأكد البرفسور الهندي ك ام شيريان رئيس مؤسسة شيريان للقلب، أن العمل التطوعي ركيزة أساسية من ركائز المجتمع، ومحرك إضافي مساعد للعمل الحكومي والخاص يساهم بشكل فعال في إشراك الشباب في خدمة المجتمعات وإكسابهم خبرات ميدانية وإتاحة الفرصة لهم للتعرف على الثقافات الهندية والاندماج مع التقاليد المحلية.

وأوضح أن مشاركة أطباء الإمارات زملاءهم الشباب في الهند، يأتي ضمن الجهود المبذولة لتوثيق العلاقات بين الشباب في البلدين في ظل القيادة الحكيمة للبلدين.

وثمن جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وعطاءها الإنساني في شتى بقاع العالم ورعايتها الكريمة للحملات الإنسانية للتخفيف من معاناة الأطفال والنساء بغض النظر عن اللون أو العرق أو الديانة في نموذج مميز ومبتكر يعد الأول من نوعه في العالم ومن خلال سلسلة من العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية في مختلف دول العالم تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية.