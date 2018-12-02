هزاع بن طحنون يحضر افتتاح فعاليات اليوم الوطني في العين

الشارقة 24 – وام:

أكد الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، أن ذكرى اليوم الوطني مناسبة عزيزة على أبناء الوطن، والمقيمين على أرضه الطيبة، تحمل الكثير من معاني الوفاء والاعتزاز بالوطن، ومنجزاته الحضارية والتنموية.

جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات احتفالات اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تنظمها بلدية مدينة العين، يومي الأول والثاني من ديسمبر، في حديقة ألعاب هيلي بمدينة العين.

وقام الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، يرافقه الشيخ زايد بن هزاع بن طحنون آل نهيان، والدكتور مطر النعيمي مدير عام بلدية العين، بجولة في أرجاء مدينة ألعاب الهيلي، وقرية هيلي التراثية شملت منطقة الفنون الشعبية والأسواق التراثية إلى جانب التعرف على أبرز الفعاليات الوطنية والتراثية والعروض الفنية والأنشطة الترفيهية.