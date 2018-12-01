هزاع بن زايد يبارك لشعب الإمارات وصول جواز السفر للمركز الأول عالمياً

الشارقة 24 – وام:

بارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، للشعب الإماراتي وصول جواز السفر الإماراتي إلى المركز الأول عالمياً.

وقال سموه: "مبارك للشعب الإماراتي هذا الإنجاز الجديد بوصول جواز السفر الإماراتي إلى المركز الأول عالمياً، نجاح تمتد جذوره إلى تاريخ مجيد وضع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، حجره الأساس، ورسخته رؤية قيادة الإمارات، وجهود سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاستثنائية، وحضور عيال زايد المميز في العالم .