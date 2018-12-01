جواز السفر الإماراتي الأول عالمياً بـ 167 دولة دون تأشيرة

الشارقة 24 – وام:

حققت دولة الإمارات السبت، تزامناً مع "عام زايد" واليوم الوطني الـ 47 للدولة إنجازاً تاريخياً جديداً يضاف إلى تاريخها الحافل بالإنجازات في مختلف الميادين، حيث أصبح الجواز الإماراتي الأقوى في العالم، وحصد المركز الأول عالمياً بجدارة.

وفاقت دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، جميع التوقعات بحصول الجواز الإماراتي على المرتبة الأولى عالمياً في الأول من ديسمبر 2018، متصدرة دول العالم، وهو نجاح تحققه وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بقيادة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في تصريح له بهذه المناسبة، أن هذا الإنجاز يعد بمثابة ترجمة حقيقية لإرث المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويعكس قوة الدبلوماسية الإماراتية الإيجابية ومساهمتها الفاعلة والمهمة على الساحة العالمية.

وبحسب مؤشر "باسبورت إندكس"، الذي يعد نظاماً تفاعلياً يختص بتصنيف قوة جوازات السفر، يمكن لحامل الجواز الإماراتي السفر إلى 167 دولة، دون الحاجة لتأشيرة مسبقة، وبذلك يمكن للمواطن الإماراتي السفر إلى 84 في المائة من الدول المدرجة في المؤشر دون تأشيرة، فيما قفز جواز السفر الإماراتي من المرتبة 27 في ديسمبر 2016، إلى المرتبة الأولى عالمياً في ديسمبر 2018.

ويجسد هذا الإنجاز الوجه الحضاري لدولة الإمارات، وما تحظى به من احترام وتقدير على الصعيدين الإقليمي والدولي، والذي تقف وراءه سياسة حكيمة وقيادة رشيدة، عملت بجد على بناء صورتها الناصعة في الخارج حتى أصبحت دولة الإمارات عنواناً للحكمة والاعتدال والتعايش والسلام، وفي الوقت ذاته رمزاً للإنجاز والتفوق والتميز على المستوى العالمي.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أطلقت مبادرة "قوة جواز السفر الإماراتي"، بهدف وضع جواز سفر دولة الإمارات ضمن قائمة أقوى خمسة جوازات سفر في العالم، بحلول عام 2021، وبهذا تكون دولة الإمارات قد حققت هذا الهدف، قبل ثلاثة أعوام من الموعد المحدد ضمن المبادرة.

ولا تمثل قوة جواز السفر اليوم هوية المواطن فحسب، بل هي عامل مهم يؤثر في حصوله على الفرص العالمية، وسهولة تنقله ونوعية الحياة التي يعيشها.

وأطلقت شركة آرتون كابيتال مؤشر "باسبورت إندكس"، الذي يعمل على تصنيف جوازات سفر الدول بناء على عدد الدول التي يمكن أن يدخلها حامل جواز السفر بدون الحصول على تأشيرة، أو الحصول عليها عند الوصول.

ويعد مؤشر "باسبورت إندكس"، الذي تصدره شركة آرتون كابيتال مقياساً عالمياً يختص بتصنيف جوازات السفر العالمية.

وأكد أرماند آرتون مؤسس ورئيس مؤسسة آرتون كابيتال للاستشارات، التي يصدر عنها مؤشر "باسبورت إندكس"، أن مؤشر "باسبورت إندكس"، هو الجهة الأبرز لتصنيف قوة جوازات السفر من خلال منصة تفاعلية، ترصد باستمرار التغيرات والتطورات في هذا المجال، وقد أصبح المرجع الأول عالمياً للحكومات.

وأضاف "نقارن بشكل مستمر جوازات سفر 193 دولة، و6 مناطق من أعضاء الأمم المتحدة، ونعمل على جمع البيانات بشكل مباشر ومستمر منها من خلال المعلومات المتوفرة علناً والمصادر الحكومية والهيئات الدولية، ونقرر قوة جواز السفر بناء على قدرة مواطني البلد على السفر إلى دولة أخرى، دون الحاجة لتأشيرة مسبقة، وإمكانية الحصول على تأشيرة من المطار.

وأكد أن جواز السفر الإماراتي شهد تقدماً لا مثيل له على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية، بما يعكس المكانة الدولية المميزة لهذه الدولة، مهنئاً الإمارات العربية المتحدة على هذا الإنجاز الكبير الذي يحسب لها، ومؤكداً سعادته بالعمل مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي منذ إطلاق مبادرة قوة الجواز الإماراتي.

ومن خلال هذا الإنجاز تضاف حرية التنقل، إلى العديد من دول العالم، إلى قائمة الأولويات التي تقدمها دولة الإمارات لمواطنيها.