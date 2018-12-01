سيف بن زايد: في يومها الوطني... تقف الإمارات شامخة تزهو بإنجازاتها

الشارقة 24 – وام:

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أنه في كل عام ومع إطلالة شمس يوم الثاني من ديسمبر، نستذكر منجزات القائد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي رسخ فينا معاني حب الوطن والأسرة الإماراتية الكبيرة والتضحية لأجلهما، ورسم لنا طريق المستقبل زاهراً وضاءً.

ولفت الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أنه لا شيء يعبر أكثر عن مضمون وقيم هذا اليوم مثل شعار هذا العام، للاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ففي كل عام ومع اطلالة شمس هذا اليوم نستذكر أولاً منجزات القائد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي رسخ فينا معاني حب الوطن والأسرة الإماراتية الكبيرة، والتضحية لأجلهما ورسم لنا طريق المستقبل زاهراً وضاءً، حيث نعيش سيراً على نهج تلك الرؤى التي رسمت مسيرتنا المظفرة نحو الآفاق.

وتابع سموه: "تمضي مسيرة الريادة وتتعزز بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وجهود سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وفي هذا اليوم تقف الإمارات شامخة وارفة الظلال نموذجاً لتحدي الصعاب وبناء الدولة العصرية التي تزهو بإنجازاتها الحضارية وبقيمها في العدل والاخلاص والإنسانية وفي ماضيها العريق ومستقبلها الزاهر لتبقى الإمارات كعادتها تسير إلى الأمام دوماً وفق معادلتها للتميز والريادة".