المناعي: نحتفي بحلم دولة لامست بطموحاتها الفضاء

الشارقة 24:

أكد سعادة عبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإمارات للمزادات، أن اليوم الوطني لدولتنا، هو يومٌ يحتفل فيه أبناء الإمارات بحلمٍ أصبح حقيقة، وبفكرة حوّلها صاحب الحُلم إلى دولة باتت تشير إليها شعوب العالم بالبنان، فيما طموحاتها وتطلعاتها لا يحدها مكان ولا زمان وراحت تلامس الفضاء.

وذكر المناعي، أن الثاني من ديسمبر، هو يوم تحقق فيه حلم المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وهو اليوم الذي تجسّدت فيه فكرة "الأب المؤسس" على أرض الواقع، وغدت وطناً كريماً مُوحّداً ثابت الأركان، وفريداً بتجربته النموذجية والرائدة بين الأوطان، وها نحن نتشرف بالانتماء إليه اليوم كما الأمس وغداً.

وأضاف المناعي، أن يوم "الاتحاد"، هو اليوم الذي نحتفل فيه بتحوّل "حلم زايد" وفكرته الوحدوية، إلى قصة نجاح لا تنتهي فصولها المجيدة، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وختم المناعي قائلاً: "في هذا اليوم البهيج والعزيز على قلوبنا، نُجدّد العهد كما كل عام، على أن نصون هذا الوطن ما حيينا، وأن نكون أوفياء لقيادتنا الرشيدة التي قل نظيرها والتي وضعت سعادة شعبها فوق كل اعتبار فأبدعت بنقلهم من صعبة العيش إلى حياة جديدة يتنعمون فيها بالراحة ورغد الحياة الكريمة".