رئيس الدولة يستقبل محمد بن زايد في قصر البطين

الشارقة 24 – وام:





استقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، السبت، في قصر البطين، بأبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي هنأ سموه باليوم الوطني الـ47 للدولة.

متمنياً أن يعيد الله تعالى هذه المناسبة على سموه وعلى دولة الإمارات وشعبها بالأمن والأمان والرخاء في ظل قيادته الرشيدة.

حضر اللقاء، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، و سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة .