الشيخة فاطمة: المرأة في ظل الاتحاد نالت نصيبها من الاهتمام

الشارقة 24 – وام:





أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أننا نعيش الذكرى الـ 47 لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن حققت الدولة تقدماً مذهلاً في جميع المجالات وأعلى المراتب التنافسية في قضايا اقتصادية واجتماعية عديدة.

وقالت سموها في كلمة لها بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 للدولة، إن هذه المسيرة الظافرة انعكست إيجاباً على الجميع، وأن المرأة نالت نصيبها من الاهتمام والرعاية والدعم، وهو ما يتجلى الآن واضحاً في أبلغ صوره ومعانيه.

وأضافت "أنني أعبر عن سعادتي وانا استعيد صفحات التاريخ القريب ومسيرة النهضة النسائية التي مضت منذ انطلاقها مع إعلان الاتحاد عام 1971، عندما انشئت جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ثم الاتحاد النسائي العام في عام 1975، وأصبحت اليوم في مقدمة الاتحادات النسائية العالمية التي حققت فيها النساء إنجازات مهمة لصالح الأم والطفل.

وأوضحت سمو الشيخة فاطمة، أن الحديث عن التحولات التي شهدتها الإمارات منذ إعلان الدولة يتطلب دراسات مستفيضة تكتب وتسجل الانجازات الضخمة التي حققتها دولة الاتحاد، التي أقامها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وسار على نهج التقدم وبناء مؤسسات الدولة الناهضة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وقالت سموها إن المرأة الإماراتية لم تكن بعيدة عن هذه الانتقالة التي شهدتها البلاد، أذ كانت ولا تزال في قلب الاهتمام وصدارة الرعاية، وأن كل امرأة في الإمارات تذكر ما أكده المغفور له مراراً، من أن سعادته الحقيقية أنما تتحقق في رؤية ابنة الإمارات جنباً إلى جنب مع شقيقها الرجل، تتلقى العلم وتؤدي عملها وتشارك دون تردد في بناء وطنها، ولهذا كان له ما أراد، فأصبحت المرأة الإماراتية اليوم تتبوأ الآن أعلى المناصب وهي متواجدة بكفاءة في كل الميادين والقطاعات العامة والخاصة.