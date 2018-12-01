نهيان بن مبارك: يوم الاتحاد مناسبة عزيزة للاعتزاز بجهود الآباء المؤسسين

الشارقة 24 – وام:





أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أن اليوم الوطني الـ 47، يأتي والإمارات كلها تحتفل بعام زايد الخير، وتحتفي بسيرته العطرة، التي تمثل للعالم كله، نبع خيرٍ لا ينضب، ومصدر نفعٍ عميم لا ينقطع لما فيه منفعة الجميع، في الدولة والعالم.

وأعرب معاليه عن فخره بالاحتفال باليوم الوطني، مؤكداً أن المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، كان هو القائد والمؤسس، لدولتنا الناهضة، بل إننا نرى بكل وضوح أن الحديث عن منهج هذا القائد التاريخي العظيم في تأسيس الدولة، وفي اعتزازه بوطنه وهويته، وفي إنجازاته المرموقة، في التنمية والتعمير والبناء، وفي حرصه على نشر التعايش والتسامح والسلام، نرى أن الحديث عن كل ذلك، هو حديث عن مسيرة الإمارات ذاتها، وهي المسيرة التي بدأت مع مؤسس الدولة منذ 47 عاماً، تحولت فيها الصحراء إلى أرضٍ خضراء، وانتشر العمران في كافة أنحاء البلاد، وحدث التطور الشامل في كافة المجالات، وأصحبت الإمارات نموذجاً اتحادياً رائداً.

وأكد معاليه أن يوم الاتحاد هو مناسبة سعيدة ومتجددة، نعتز فيها، بأن إماراتنا الغالية، قد أصبحت عن حقٍ وجدارة دولة عزيزة المقام تمضي قدماً إلى كافة معطيات العصر، دون ابتعاد عن الهوية، أو انقطاع عن الأصالة، إن كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، يلمس بكل وضوح، آثار العمل المستمر، والجهد الهائل لقادة الوطن المخلصين، ومعهم شعب الإمارات الأصيل، من أجل تحقيق التنمية والتقدم، في كافة ربوع هذا الوطن العزيز.

ورفع معاليه التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات على جهودهم في تنمية الوطن وحرصهم على نشر السلام والتسامح بين الجميع.