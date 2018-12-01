سلطان بن زايد: ما يميّز تجربة الإمارات نجاحها في التمسّكِ بأصالتها

الشارقة 24 – وام:





أكد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، أنّ ما يميّز تجربة دولة الإمارات، هو نجاحها في التكيّفِ بين التمسّكِ بأصالتها وتقاليدها وأعرافها وتاريخها وثقافتها، والأخذِ بكافّة وسائل التقدم والرقي والتواصل بين الأمم.

وأوضح سموه، في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن، بمناسبة اليوم الوطني الـ47، نحتفل في اليوم الثاني من شهر ديسمبر 2018، بالذكرى السابعة والأربعين على تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث التقت إرادات قادة آمنوا بالله، وبالشعب على إقامة دولة قوية الأركان شامخة البنيان، لم تثن عزيمتَهم المصاعبُ والتحدياتُ التي كانت تعصف بالمنطقة، ولا صعوبةُ الأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، التي كانت تكتنف الإمارات في نهاية ستينات القرن الماضي، حيث لم يتوقع كثير من الخبراء والسياسيين، حتى البريطانيين منهم، نجاحَ إقامة اتحاد بين الإمارات.

وأكد سموه، أنّ المتتبعَ لمسيرة الاتحادِ، يلاحظُ بوضوح هذا البنيانَ المتراصّ، انطلاقاً من القاعدة الأساسية في بناء الدولة، إلى بناء الروابط المتينة مع دول الجوار ودول العالم.

وتقدم سموه، بهذه المناسبة الجليلة، بوافر الشكر والتقدير إلى قواتنا المسلَّحة الباسلة، فهي درع الوطن وسياجه الحصين، التي لم تدَّخر جهداً في تلبية نداء الواجب في سبيل رفعة دولة الإمارات وعزّتها.