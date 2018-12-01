ولي عهد عجمان: دولتنا أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً في التنمية

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، أن الثاني من ديسمبر، يوم نستعيد فيه ذكرى أمجادنا، ونستحضر فيه السيرة العطرة لمؤسس الدولة وبانيها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، مع إخوانه الآباء المؤسسين، والمبادئ التي انتهجوها لتصبح دولتنا اليوم، نموذجاً عالمياً، في التنمية الشاملة والمستدامة .

وأضاف سموه في وجهها عبر مجلة درع الوطن، بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 للدولة، يطيب لي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابع والأربعين، لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات الكريم.