حمدان بن محمد: المؤسسون أطلقوا أكبر عملية بناء في التاريخ

الشارقة 24 – وام:





أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أنه بعد أن نجح آباؤنا المؤسسون، في إقامة اتحادنا ودولتنا، أطلقوا واحدة من أكبر عمليات بناء العمران والإنسان في التاريخ الحديث، ونهضوا لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتمكنوا من توطيد أركان الاتحاد، وتفعيل مؤسسات الدولة، وساروا في التنمية الشاملة.

وأوضح سموه، في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن، بمناسبة اليوم الوطني الـ 47، نحتفل بيومنا الوطني السابع والأربعين، ومشاعر الفخر والاعتزاز تغمر نفوسنا، بأننا إماراتيون ننتمي إلى أمة عريقة، وننتسب إلى دولة شقت طريقها إلى العلا، برؤية قادتها وحكمتهم وإخلاصهم، ووحدة شعبها، وسواعد وعقول أبنائها.

وضاف سموه، في مثل هذا اليوم منذ سبعة وأربعين عاماً، حققنا استقلالنا، وأقمنا اتحادنا ودولتنا، وكانت اللحظة الأهم في تاريخنا، وكانت أيضاً لحظة مواجهة التحديات الضخمة الناجمة عن إرث التشتت والتجزئة، وواقع التخلف والجهل، وفوق ذلك كان التحدي المصاحب لبناء دولة اتحادية لا سابق لنموذجها في عالمنا العربي، ولا تجربة قريبة يمكن القياس عليها والاستفادة من خبراتها.