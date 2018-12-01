رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون بوفاة جورج بوش الأب

الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية، إلى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وذلك في وفاة الرئيس الأميركي الأسبق جورج أتش. دبليو بوش الأب.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين، إلى ترامب.

وبعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تعزية ومواساة، إلى الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، بوفاة والده.