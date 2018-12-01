المعلا: الإمارات تخطت مراحل التمكين إلى استشراف المستقبل

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تخطت مراحل التأسيس إلى مراحل التمكين لاستشراف المستقبل، والتأكيد على محور الإنسان وجودة الحياة، للمواطنين والاهتمام بالعلم والمعرفة والابتكار.

وأضاف سموه، في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن، بمناسبة اليوم الوطني الـ47، أنه في عهد التنمية الشاملة التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية من عمرها المديد، وفق رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وإخوانه الآباء المؤسسين، وفي عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تخطت الدولة مراحل التأسيس إلى مراحل التمكين لاستشراف المستقبل، والتأكيد على محور الإنسان وجودة الحياة للمواطنين والاهتمام بالعلم والمعرفة والابتكار، بالإضافة إلى المبادرات الإنسانية الخيرية داخل وخارج الدولة، عن طريق مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية، كما أصدر سموه العديد من القوانين والتشريعات، التي تعزز المكانة الاقتصادية للدولة، وتواكب التشريعات العالمية، بالإضافة إلى توطيد العلاقات والشراكات مع دول العالم وفق رؤية سموه.

وتوجه سموه، بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى شعبنا الوفي، متضرعين لله عز وجل أن يحفظ قادتنا ودولتنا، وأن يوفقنا لما فيه الخير لشعبنا العزيز.