حاكم رأس الخيمة: الإمارات واحدة من أكثر التجارب الاتحادية نجاحاً

الشارقة 24 – وام:





أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن ما تحقق في ظل اتحاد الإمارات السبع، من تقدم وازدهار في كافة القطاعات، يؤكد أهمية هذه المسيرة، التي تمثل رمزاً، يشار إليه بالبنان في المنطقة والعالم، باعتبارها واحدة من أكثر التجارب الاتحادية نجاحاً واستقراراً.

وأضاف سموه، في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن، بمناسبة اليوم الوطني، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد نموذجاً رائدًا للتلاحم والتعاضد بين الإخوة والأشقاء، وذلك من خلال تجربة الاتحاد التي نحتفل بذكراها الـ 47، وأن الاتحاد يمثل الهوية الأساسية التي يفخر بها المواطن ويعتز بها.

ورفع سموه، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات.