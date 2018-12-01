حاكم الفجيرة: خلال 47 عاماً قدمت الإمارات مثالاً يحتذى في الازدهار

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن ذكرى اليوم الوطني لهذا العام، تصادف احتفال الدولة بـ "مئوية زايد"، الأمر الذي يجعل من اليوم الوطني الـ 47، تحت شعار" هذا زايد.. هذه الإمارات"، مناسبة للاحتفال بسيرة رجل استثنائي أسس للتجربة الوحدوية الأنجح عبر التاريخ، والتي سرعان ما انطلق أبناؤها لتحقيق الريادة في العالم، ويعلنون في كل خطوة متميزة لهم، أنهم "عيال زايد"، ومن أرض الإمارات الطيبة خرجوا ليعمروا العالم بقيم زايد الإنسانية وتطلعاته الحضارية.

وأوضح سموه، بكلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن، بمناسبة لليوم الوطني الـ 47 للدولة، أن الاتحاد بدأ منذ انطلاقته حلماً ومشروعاً حضارياً، وبفضل من الخالق وبجهود جبارة وخالدة من شيوخنا المؤسسين الأوائل، رحمهم الله جميعاً، ومن حاملي أمانتهم اليوم من قيادة الدولة الرشيدة، أكد الاتحاد رسوخه وحقق أهدافه في زمن قياسي بإسعاد الشعب الإماراتي، وبناء صرح حضاري.

وتوجه سموه، بأسمى آيات التهاني والتبريكات باليوم الوطني، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى عموم الشعب الإماراتي والمقيمين في الدولة، راجياً المولى أن يحفظ الإمارات وشعبها.