محمد بن راشد: زايد كان وسيظل واحداً من قادة معدودين في التاريخ

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن الشيخ زايد كان وسيظل واحداً من قادة معدودين في تاريخ البشرية، كانت همتهم بحجم آمال أمتهم، وكان الاتحاد مشروع عمره ورسالته في الحياة، وكان بالنسبة له فعل إيمان يتمثل مبادئ شريعتنا الغراء، ويستلهم قيم أسلافنا العليا، ويقوى بالصفحات المشرقة في تاريخ العرب والمسلمين.

وأضاف سموه "وها نحن نحتفل بالذكرى السابعة والأربعين لتأسيس الاتحاد، ونردد بفخر واعتزاز "هذا زايد.. وهذه الإمارات"، فإنجازاتنا تتواصل وتكبر، وقدراتنا تنمو، ودولتنا تتقدم، ومعرفتنا بعصرنا تتسع، ووعينا على التحديات يزداد، وعلاقتنا بمتغيرات زماننا تنتقل من مواكبتها إلى المشاركة في صنعها".

وقال سموه في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن، بمناسبة اليوم الوطني الـ47 "أحييكم وأهنئكم بحلول يومنا الوطني السابع والأربعين.. وأحيي وأهنئ أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأخواني أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات".

وأضاف سموه "اليوم يكتسب احتفالنا بهذه المناسبة الخالدة في تاريخنا أهمية استثنائية، لأنه يتوج مئوية الشيخ زايد طيب الله ثراه بذكرى إنجازه الأهم، فلولا الشيخ زايد لما كان الاتحاد، ولولا عمق إيمانه بوحدة شعب الإمارات لما تمكن من تذليل الصعاب ومواجهة العقبات وتجاوز التحديات الداخلية والخارجية التي سعت لعرقلة مشروعة الاتحادي، وحاولت إعاقة مسيرته".

وأوضح سموه، كان الشيخ زايد وسيظل واحداً من قادة معدودين في تاريخ البشرية كانت همتهم بحجم آمال أمتهم، كان الاتحاد مشروع عمره ورسالته في الحياة، وكان بالنسبة له فعل إيمان يتمثل مبادئ شريعتنا الغراء، ويستلهم قيم أسلافنا العليا، ويقوى بالصفحات المشرقة في تاريخ العرب والمسلمين.