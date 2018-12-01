د. عبد الله الدرمكي يقدم 29 ورشة ودورة تطوعية في "عام زايد"

الشارقة 24:

تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ47، وتأكيداً لدور أبناء الوطن، في رد الجميل له، أنهى المواطن الدكتور عبد الله الدرمكي، مبادراته التطوعية، التي بدأها مع انطلاق 2018 "عام زايد"، بتقديم ورش ودورات تطوعية، تخدم المجتمع، وتعزز مساهمة المواطن في خدمة وطنه.

ورفع د. الدرمكي، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى قيادة وشعب الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني الـ47، وأكد أنه قدم 29 ورشة ودورة تدريبية تطوعية، بمشاركة 1714 شخصاً يمثلون جهات ومؤسسات مختلفة في الدولة، خدمة لوطنه الإمارات، ورداً للجميل لوطنه، وأشاد بتفاعل الجمهور مع مبادراته.

وأكد أن الورش، التي اختتمت، يوم السبت، تميزت بتفاعل إعلامي كبير، من مختلف وسائل الإعلام بالدولة، لافتاً إلى أن مبادراته التطوعية، تأتي تعبيراً عن حبه للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة، بأهمية التطوع المجتمعي والمعرفي والإنساني.