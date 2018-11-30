ولي عهد الفجيرة يزور القرية التراثية في منطقة مضب

الشارقة 24 – وام:

زار سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الجمعة، القرية التراثية في منطقة مضب بالفجيرة، في إطار احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 47، التي تنظمها هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

وجال سموه بأركان القرية التراثية، واطلع على ما تحتويه من مقتنيات أثرية تحاكي التراث الإماراتي الأصيل، وأكد أهمية ترسيخ الموروث الشعبي وإحياء الفنون الشعبية لما تحمله من تنوع تراثي غني يعكس ثقافة المجتمع الإماراتي، في كل مرحلة من مراحل تطوره.

وتضمن الاحتفال تقديم برنامج "الكرنفال التراثي الإماراتي الكبير"، الذي يعبر عن إحياء التراث و الفلكلور الإماراتي من خلال عرض فنون مثل "اليولة، والمديمة، والسحبة، والهبان، والندبة، والويلية"، إضافة إلى طقوس العرس الإماراتي قديماً.