عبد الله بن زايد ووزير خارجية المالديف يبحثان العلاقات الثنائية

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبد الله شاهد وزير خارجية المالديف.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية المالديف، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة والسياحية، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأوضاع في اليمن.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بزيارة عبد الله شاهد وأكد أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً مستمراً، وأن هناك حرصاً على تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات عدة.