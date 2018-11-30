"طرق دبي" تنظم فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ 47

الشارقة 24 – وام:

نظمت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، فعاليات متنوعة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور سعادة مطر الطاير المدير العام، ورئيس مجلس المديرين للهيئة، والمديرين التنفيذيين، ومديري الإدارات وموظفي الهيئة.

وتضمنت الفعاليات عرضاً مرئياً اشتمل على أقوال مأثورة بصوت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

كما ضمت الفعاليات أيضاً رقصات شعبية ومأكولات تراثية، عكست روح الماضي والهوية الوطنية، إلى جانب تنظيم بازار اشتمل على منتجات ومشغولات تراثية، فضلاً عن مشاركة عدد من أولاد موظفي وموظفات الهيئة، بالأزياء الشعبية وأعلام الدولة.