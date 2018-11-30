أبوظبي تفوز بتنظيم الدورة الثانية من مسابقة "مهارات آسيا العالمية"

الشارقة 24 – وام:





أعلنت الجمعية العمومية لمنظمة مهارات آسيا العالمية، فوز إمارة أبوظبي، ممثلة في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بتنظيم الدورة الثانية من مسابقة مهارات آسيا العالمية عام 2020.

ويأتي هذا الإنجاز تجسيداً لثقة الجمعية العمومية للمنظمة في دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، التي توفر الدعم التقني والمادي والمعنوي الدائم والكبير لتمكين "أبوظبي التقني" من تنظيم المسابقة، وفق أعلى المعايير العالمية، وهو الأمر الذي أدى إلى تحقيق كامل الأهداف المخطط لها خلال الدورة الأولى من المسابقة، التي نظمها المركز بنجاح تام خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري.

وكانت الجمعية العمومية لمنظمة مهارات آسيا العالمية قد عقدت اجتماعها، الجمعة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، برئاسة سعادة مبارك سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة المنظمة مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وحضور الممثلين الرسمين والفنيين للدول الآسيوية أعضاء المنظمة، وعلي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات، وفهد السويدي الرئيس التنفيذي للمنظمة.

ورفع سعادة مبارك سعيد الشامسي أسمى التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، مؤكداً أن دعمها الدائم يعد السبب المباشر والمصدر الرئيسي لهذا الإنجاز الجديد الذي يعكس المكانة الرائدة لدولة الإمارات في العالم.

وأوضح أن أعضاء الجمعية العمومية لمنظمة مهارات آسيا العالمية، أكدوا أن أبوظبي تستحق أن تكون وبجدارة عاصمة المهارات لكبرى قارات العالم نظراً لدورها في استحداث هذه المنظمة، وتحمل مسؤوليات أن تكون أبوظبي مقراً دائماً لها، إضافةً إلى التنظيم الرائع للدورة الأولى من المسابقة، وهو تشريف وتكليف يتحمله مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بكل جدارة وثقة ومسؤولية أمام آسيا والقيادة الرشيدة.