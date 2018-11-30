نهيان بن مبارك يفتتح المؤتمر الرابع للخصوبة 2018

الشارقة 24 – وام:





دشن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، بحضور معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، الجمعة، الدورة الرابعة للمؤتمر السنوي لأحدث التطورات في تعزيز نجاح تكنولوجيا المساعدة على الإنجاب 2018، الذي ينظمه المركز العالمي لعلاج العقم في الشرق الأوسط، في فندق جميرا أبراج الاتحاد بأبوظبي.

يشارك في المؤتمر خبراء مختصين في التوليد وأمراض النساء والتوليد وممثلي مختبرات طبية، الذين يقدمون أحدث أبحاثهم في عالم الإنجاب.

ويركز مؤتمر هذا العام على بعض من أفضل نتائج البحوث والممارسات السريرية لعمليات أطفال الأنابيب، التي يتم اعتمادها إلى حد كبير من قبل مجتمع طب النساء والتوليد في المنطقة.

وشملت المجالات الرئيسية التي تم تغطيتها تجديد المبيض وإضفاء الطابع الشخصي على تحفيز المبيض، والاختبار الجيني ما قبل الغرس، وأطفال الأنابيب، وطب الأم والجنين، ودور فيتامين "د" والعقم، والحفاظ على الخصوبة، وتشوهات الرحم وغيرها الكثير.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك، في كلمة الافتتاح، بالمتحدثين والمشاركين في المؤتمر، من القادمين من الخارج للوقوف عند آخر تطورات تقنيات الإنجاب في العالم، مشيراً إلى أن المؤتمر يتزامن مع احتفاء الدولة بمرور مئة عام على ميلاد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وبإنجازاته وحكمته التي يأتي من ضمنها تعليم النساء وتعزيز مشاركتهن في تقدم الدولة.

وقال معاليه: "في مؤتمركم الثاني في العام 2016 شددت على أهمية الأمل، حيث أن الأمل يلعب دوراً كبيراً في نجاح عملكم.. والأمل في أن يصبح الرجل والمرأة أباً وأماً لولد لضمان مستقبل أفضل".

وأضاف: "شددت في الدورة الماضية على أهمية الربط بين عملكم ووزارة التسامح حيث أكدت على أهمية تفاعل الأولاد مع قيم التسامح.. ومن الطبيعي لدولة الإمارات التي هي واحة أمان أن يحصل الأولاد فيها على تعليم جيد يوسع آفاقهم ويعزز فهمهم للناس والافكار والمعتقدات والعادات المختلفة عنهم.. ويترعرع الأولاد في الإمارات مع كم كبير من التنوع الثقافي لأكثر من 200 جنسية.. وحيث أن الاولاد هنا يعيشون في مجتمع عالمي فواجب أن يتعلموا كمواطنين عالميين".

وأوضح معاليه، أن مؤتمرات كهذه تجعل الفرصة مؤاتية لتوفر للمرضى وصولاً إلى أفضل التقنيات، ما يعزز من احتمالية أن يكون لهم أولاد، وإن مساعدة الآخرين على أن يكونوا آباء وأمهات هو وسيلة فضلى لتعزيز التسامح، ونتشارك كآباء محبتنا لأولادنا حيث أن تجربة تربية الأولاد هي واحدة من التجارب العالمية المميزة.

وقال: "اسمحوا لي أن أنوه في مؤتمركم هذا بجهود مركز "أي.في.أي" للإخصاب الشرق الأوسط، حيث أن هذا المركز في أبوظبي ودبي ومسقط، وبعد أقل من ثلاث سنوات على بدء أعماله حقق نسب نجاح حمل وصلت إلى 70 %، وقد حقق المركز منذ تأسيسه في أبوظبي أكثر من 500 حالة حمل".

ويهدف المؤتمر إلى التركيز على الدراسات الرئيسية وأحدث الأبحاث في علاجات الخصوبة على الصعيد العالمي، حيث رسخ موقعه كمنصة رئيسية لتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال.

ويوفر المؤتمر للمشاركين فرصة الاستماع إلى المتحدثين المتميزين والتواصل مع بعض أفضل المتخصصين في العالم في مجال الخصوبة، بالإضافة إلى سلسلة من ورش عمل ودورات قادها خبراء الخصوبة والجينات.

وشكل المؤتمر فرصة هامة لفهم شامل لأسباب العقم في المنطقة، وللتعرف على العلاجات الفعالة والحلول المختلفة.