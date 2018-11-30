"الهوية" تستذكر إنجازات المؤسسين في اليوم الوطني

الشارقة 24:

احتفلت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، باليوم الوطني السابع والأربعين للدولة، ونظّمت بهذه المناسبة، فعاليات وطنية وتراثيّة، في مقرّ إدارتها الرئيسة والإدارات العامّة ومراكز سعادة المتعاملين التابعة لها، على مستوى الدولة، استهدفت من خلالها إدخال الفرح والسرور على قلوب موظفيها ومتعامليها، وإتاحة الفرصة لهم، للتعبير عما يجول في خواطرهم، من مشاعر في هذه المناسبة العزيزة.

واستذكرت الهيئة، في هذا اليوم الوطني الأغر، الآباء المؤسسين، الذين لبّوا نداء الوحدة والاتحاد، فأسسوا تجربة وحدوية صارت مضرب المثل في نجاحها، والتفاف أبنائها حولها، وتمسكهم بها، وأحيوا في قلوب كلّ العرب، آمال الوحدة والاتحاد واجتماع الصفّ والكلمة.

وتضمّنت احتفالات الهيئة، التي أقيمت في مختلف أنحاء الدولة عروضاً لأقوال مأثورة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تؤكّد أهمية الوحدة والاتحاد والمحافظة عليه والتمسك بالثوابت الوطنية، وقصائد شعرية ألقاها مجموعة من الشعراء، إلى جانب إقامة بيوت الشعر والمجالس العربية، وتقديم المأكولات الشعبية، وتبادل التهاني بين الموظفين والمتعاملين، فضلاً عن مشاركة طلاب المدارس، بتقديم فقرات تضمنت الأغاني والأهازيج والرقصات الشعبية.

ورفعت الهيئة، بهذه المناسبة الغالية، أسمى آيات التهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وشعب الإمارات الوفي.