الإمارات تبحث تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة حول الصومال

الشارقة 24 – وام:





بحث سعادة محمد أحمد عثمان الحمادي سفير الدولة لدى مقديشو، مع نيكولاس هايسوم المبعوث الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصومال، علاقات التعاون بين الدولة، ومكتب الأمم المتحدة في هذا البلد الإفريقي المنهك بالحروب.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في مقر سفارة الدولة في مقديشو، تطورات الأوضاع في الصومال، والجهود التي تبذلها الإمارات، والأمم المتحدة لدعم الصومال.

وهنأ سعادة سفير الدولة، هايسوم على منصبه الجديد، متمنياً له النجاح في مهام عمله، مؤكداً دعم دولة الإمارات لجهوده، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار والتنمية، في الصومال.

من جانبه، أشاد مبعوث الأمم المتحدة، بجهود دولة الإمارات المستمرة، في دعم الصومال، بمختلف المجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية.