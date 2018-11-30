سهيل المزروعي: شهداؤنا الأبرار سطروا بدمائهم تاريخاً مشرفاً

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية لتكريم شهدائنا الأبرار، الذين سطروا بدمائهم الزكية تاريخاً مشرفاً، ليزينوا مجد الإمارات ومسيرتها المضيئة بمزيد من العز والبسالة والشموخ، لتظل تضحياتهم مصدراً لإلهام جيل المستقبل معاني النخوة والعزة والكرامة.

وأوضح أن دولة الإمارات تقدر بطولات أبنائها، وتخلد ذكراهم معززة بذلك روح الوطنية لدى جميع أبنائها.

ونوه معاليه في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد، إلى أن شهداء الإمارات خير مثال يضرب في الوطنية والولاء، والتضحية والإيثار دفاعاً عن الوطن، فبطولاتهم محل فخر واعتزاز عند القيادة الرشيدة وجميع أبناء الإمارات.