مريم المهيري: تضحيات الشهداء منارة تلهم الأجيال القادمة

الشارقة 24 – وام:

أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية عظيمة يستلهم الجميع منها أسمى معاني التضحية والعطاء.

وأضافت أن شهداءنا البواسل، قدموا أغلى ما عندهم في سبيل الدفاع عن الحق ونصرة المظلوم والحفاظ على إنجازات ومكتسبات الوطن، وبفضل عطاءاتهم وتضحياتهم تمكنت دولة الإمارات من تبوء أعلى المراتب على مستوى المنطقة والعالم، لحقق لشعبها ومجتمعها أقصى درجات التقدم والازدهار.

وأردفت معاليها في كلمة لها في يوم الشهيد، أن تضحيات الشهداء الأبرار، منارة تلهم الأجيال القادمة أسمى معاني الولاء والتضحية في سبيل رفعة الوطن.