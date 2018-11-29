محمد بن راشد يرعى تخريج منتسبي برنامج "مسار جودلفين"

الشارقة 24 – وام:

رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، حفل تخريج الدفعة الثانية من منتسبي برنامج "مسار جودلفين"، لصناعة الخيول.

‏وحضر حفل التكريم، الذي جرى بمدينة جميرا في دبي ظهر الخميس، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعادة سعيد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة ميدان، وعدد من ملاك ومدربي الخيل.

وبدأ الحفل بكلمة لمدير عام جودلفين في دبي وبريطانيا، هيو أندرسون، الذي أشاد برؤية صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نحو مستقبل صناعة الخيول في دولة ‏الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص، مشيراً إلى أهمية بناء جيل إماراتي قادر على ممارسة صناعة الخيل، تدريباً وفروسية ومشاركة في السباقات الدولية وتربية الخيل.

ثم شاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والحضور فيلماً قصيراً من إعداد وإخراج الشباب الخريجين، يحكي قصة انتسابهم لبرنامج "مسار"، والمراحل التي مروا بها من الإعداد والتدريب والدروس النظرية والعملية التي تلقوها على أيدي مدربين وخبراء عالميين ومحليين، حتى اجتازوا الاختبارات المطلوبة بنجاح وتفوق ومهنية عالية.

‏وقبيل الختام، اعتلى صاحب السمو راعي الحفل، وإلى جانبه ولي عهده منصة التكريم، حيث سلم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الشهادات إلى أصحابها.