رئيس الدولة يجدد مساندة الإمارات لكفاح الشعب الفلسطيني

الشارقة 24 – وام:

جدد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مساندة دولة الإمارات العربية المتحدة، لمسيرة الكفاح العادلة للأشقاء الفلسطينيين، حتى تقرير مصيرهم ونيل استقلالهم.

جاء ذلك خلال رسالة تضامن وجهها سموه الخميس، إلى السفير شيخ نيانغ رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وذلك بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف 29 من نوفمبر من كل عام.

وتم الإعلان عن الرسالة ضمن قائمة رسائل رؤساء الدول والحكومات، التي تم توجيهها إلى الاجتماع الخاص الذي عقدته اللجنة الخميس، في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، ضمن الاحتفالات التي نظمتها الأمم المتحدة بهذه المناسبة.