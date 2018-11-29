رئيس الدولة يمنح سفير فانواتو وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

الشارقة 24 – وام:

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، كالفاو كالورايس، السفير غير المقيم لجمهورية فانواتو في الدولة، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.

ويأتي منح السفير الوسام تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

وقلد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، سفير جمهورية فانواتو الوسام، خلال استقباله له بمكتب سموه بديوان عام الوزارة في أبوظبي الخميس.

وأعرب سموه عن أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في عمله، مثنياً على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية فانواتو في المجالات كافة.