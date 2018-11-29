الإمارات وسيراليون توقعان مذكرة تفاهم للإعفاء من تأشيرات الدخول

الشارقة 24 – وام:

وقعت دولة الإمارات وجمهورية سيراليون الخميس، مذكرة تفاهم للإعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة، يسمح بموجبها لحاملي جواز السفر الإماراتي بالحصول على التأشيرة، عند الوصول لدخول جمهورية سيراليون، والبقاء فيها لمدة 30 يوماً.

وقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، فيما مثّل جانب سيراليون علي كابا، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وفي أعقاب مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم، عقد معالي الدكتور سلطان الجابر مع وزير خارجية سيراليون، مباحثات ناقشت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الصديقين، في مختلف المجالات، كما تم تبادل وجهات النظر والتشاور بشأن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث إمكانية خلق فرص شراكة بين البلدين في العديد من القطاعات المختلفة.