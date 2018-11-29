المنصوري: تضحيات شهدائنا دروس في العطاء وإعلاء للهمم

الشارقة 24:

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الاحتفاء بيوم الشهيد هو استحضار لأسمى معاني التضحية والبطولة وحب الوطن التي قدمها شهداء الإمارات، وهو تعبير وطني حافل بمشاعر الإجلال والإكبار لتلك الدماء الزكية التي بذلها شهداؤنا الأبرار ذوداً عن الوطن وإعلاءً لرايته وحفظاً لسيادته ودفاعاً عن مكتسباته ونصرةً للحق.

وأضاف معاليه: "في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا نستقي العبر والدروس العظيمة من شهداء الإمارات الذين قضوا ليبقى علم بلادنا مرفوعاً وشامخاً، ولتواصل دولتنا الحبيبة تقدمها ونهضتها بين الأمم، فدماؤهم الطاهرة نبراس لأجيال الإمارات ونموذج عن العطاء والفداء في أنبل صوره، وفي هذا اليوم نؤكد اقتداءنا بتلك التضحيات الجليلة عبر شحذ الهمم وإعلاء العزائم في جميع ميادين العمل والتنمية لنرتقي بدولة الإمارات إلى مصاف أفضل دول العالم".

وأكد معالي الوزير المنصوري أن يوم الشهيد لهذا العام والذي يأتي موافقاً لعام زايد، هو مناسبة اتصلت فيها تضحيات الماضي ببطولات الحاضر، وهو تأكيد لأهمية مفهوم التضحية في قلوب الإماراتيين وتراثهم منذ أن شيد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام – رحمهم الله – صرح دولة الاتحاد وبذلوا الغالي والنفيس لتصبح الإمارات دولة عصرية حديثة وبلداً حضارياً رائداً ودائم النمو والتطور كما نراه اليوم.

واختتم معالي وزير الاقتصاد بالقول: "نجدد في هذا اليوم اعتزازنا بشهدائنا الأبرار وإجلالنا لتضحياتهم في سبيل عزة الوطن وكرامته، ونؤكد ولاءنا لقيادتنا الرشيدة التي احتفت بالشهيد وجعلته نموذجاً يحتذى في العطاء والكرامة.. وكلنا ثقة بأن وطناً يقدم أبناؤه مثل هذه التضحيات العظيمة لهو جدير بأن يرتقي ويزدهر".