"تطوير البنية التحتية" تحيي ذكرى يوم الشهيد

الشارقة 24:

شهد معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية فعاليات إحياء الوزارة ذكرى يوم الشهيد التي تصادف الـ 30 من نوفمبر من كل عام، حيث نكست علم الدولة، ثم أعادت رفعه في تمام الحادية عشرة والنصف، على أنغام السلام الوطني، كما وقف الموظفون دقيقة صمت على أرواح شهداء الوطن.

وقال معاليه:" شهداء الوطن منارة مضيئة في سماء الإمارات، ولم يغيبوا يوماً عن ذاكرة الإمارات قيادة وشعباً، فهم حاضرون على الدوام بتضحياتهم وبطولاتهم وبدمائهم الزكية التي سطروا من خلالها أسمى معاني البطولة وأبهى صور التضحية، وكان لهم دور بارز في دعم الإنجازات التي حققتها الدولة من خلال الدفاع عن أراضيها ووحدتها ودعم المضطهدين أينما وجدوا".

وأضاف:" إننا في هذا اليوم نجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة ونؤكد مرة أخرى التفافنا حول قواتنا المسلحة الدرع الحصين لوطننا الغالي، وجنودها أصحاب الإرادة الصلبة التي لم تلين يوماً، كما أننا اليوم نعبر عن فخرنا واعتزازنا بشهداء الوطن وأسرهم على التضحيات الجسام التي قدموها في ميادين العزة والشرف والكرامة، داعين الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.