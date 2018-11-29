نهيان بن مبارك: شهداؤنا قدوتنا في حب الوطن

الشارقة 24 – وام:

بمناسبة يوم الشهيد، قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح إنه "في يوم الشهيد تقفز إلى أذهاننا نحن أبناء وبنات الإمارات الصور المشرقة والمتلاحقة التي ينتعش فيها الوجدان وتلهج الألسنة والقلوب بعظيم الفخر وبالغ الاعتزاز بشهدائنا الأبرار الذين جسدوا بتضحياتهم الروح الوثابة لأبناء الإمارات وبذلوا أرواحهم فداء للحق وأداء للواجب وحفاظاً على راية الوطن عالية خفاقة".

وأضاف "شهداء الوطن هم أغلى الرجال، وأعز الرجال، وأنبل الرجال، وأشرف الرجال، هم المثال لنا جميعاً، في حب الوطن، وهم القدوة والنموذج، الذين نتعلم من تضحياتهم في كل يوم، أن حب الوطن من الإيمان، وأن حماية إنجازات ومكتسبات الإمارات، تتطلب منا جميعاً، التضحية بالروح، وبكل ما نملك، وأن نتسلح دوماً، بسواعد قادرة، وعيون ساهرة، وقلوب جسورة، واستعداد كامل، للشهادة من أجل الدفاع عن مصالح الوطن، وحماية حدوده وأمانيه.. نحن في يوم الشهيد، إنما نحتسب عند الله، شهداءنا الأبرار، وندعوه من قلوب خاشعة، أن يتغمدهم برحمته، مصداقاً لوعده جل وعلا، وأن يسكنهم فسيح جناته، مع الشهداء والصالحين والصادقين".

وتابع "إننا إذ ندعو لشهدائنا البواسل، بالرحمة والمغفرة، فإنما نقدم لهم الوعد والعهد، بأن نترسم خطاهم دائماً، وأن نسير على نفس الدرب، الذي يمثل أعلى مبادئ التضحية والفداء، وأن نكون مثلهم، مستعدون دائماً، للتضحية بالنفس، في سبيل حماية حدود الوطن، والحفاظ على وحدته".