سلطان الجابر: يوم الشهيد مناسبة وطنية مجيدة تخلد تضحيات الشهداء

الشارقة 24:

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية مجيدة تخلد تضحيات شهداء الإمارات الذين قدموا أرواحهم أثناء تأديتهم واجبهم في ميادين العزة والفخر، وسطروا بدمائهم الزكية أروع الأمثلة في البطولة والتضحية، وذلك في سبيل الدفاع عن الوطن والحفاظ على منجزاته ومكتسباته، وصون أمنه واستقراره.

وأضاف الجابر، "نستلهم من شهداء الوطن الأبرار قيمهم النبيلة المتجذرة في مجتمعنا، ونقف اليوم مع إخوتنا الأبطال في القوات المسلحة المرابطين في جبهات القتال ملتفّين حول قيادتنا الرشيدة، كلنا فداء للوطن، ومستعدون لبذل الغالي والنفيس لرفعته وصون مقدراته والوقوف بحزم أمام المتربصين العابثين بأمن واستقرار الشعوب".

وقال معاليه، "بهذه المناسبة الوطنية، نجدد الولاء لقيادتنا الحكيمة ونعاهدها على أن نبقى الجنود الأوفياء، الحريصين على بذل أرواحنا ودمائنا من أجل أن تبقى دولة الإمارات عزيزة شامخة، وأن نذود عنها وعن منجزاتها ومكتسباتها، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته، ونقف إجلالاً أمام تضحياتهم، وننحني إكباراً لأمهات شهداء الوطن اللواتي أنجبن أبطالاً ضربوا أروع الأمثلة في التضحية لإعلاء شأن الوطن وصون كرامته".