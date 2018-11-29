محمد بن راشد يستقبل أمين عام مجلس التعاون

الشارقة 24 - وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" - بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي - صباح الخميس، معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي نقل إلى سموه رسالة موجهة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة تتضمن دعوة سموه إلى حضور الدورة الـ 39 لاجتماع قادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التاسع من شهر ديسمبر المقبل في العاصمة السعودية الرياض.

وقد تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد والدكتور الزياني الحديث حول جدول أعمال القمة الـ 39 وسبل تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما فيه مصلحة شعوب دوله.

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.