"هيئة الرياضة" تشارك في مراسم يوم الشهيد

الشارقة 24:

شاركت الهيئة العامة للرياضة بـمراسم "يوم الشهيد" وذلك من خلال تنكيس العلم صباح الخميس، ثم الوقوف دقيقة صمت وإعادة رفعه عند الحادية عشر والنصف ظهراً، مرفقاً بالسلام الوطني، بحسب التوجيهات الرسمية للهيئات الاتحادية من الجهات المعنية بالفعاليات المتعلقة بيوم الشهيد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وبهذه المناسبة توجه سعيد عبد الغفار حسين الأمين العام للهيئة بالشكر إلى قيادة الدولة الرشيدة على هذه المبادرة الرائعة التي تسهم في تخليد ذكرى شهدائنا الأبرار، مشيراً إلى أن جميع قطاعات ومؤسسات الدولة الرياضية تحرص على تخليد هذه الذكرى والمبادرة بإحيائها والمشاركة فيها، فهذا يوم عظيم يوثق بسجلات بيضاء من تاريخ أمتنا العظيمة.

وقال سعيد عبد الغفار إن قيادة الدولة الرشيدة تسعى إلى عزة وشموخ الوطن دوماً وتؤكد على أهمية تأصيل المواقف البطولية للتضحية بالروح والنفس من أجله، فهي تأصيل للقيم السامية وتعزيز للمكانة العظيمة للشهداء، كي تبقى متوارثة للأجيال ولأن الشهداء سيبقون مبعث فخر واعتزاز بهم وأن المناسبة تقليدٌ أصيل لهذا الوطن المتجذّر تاريخياً بأصالته وعراقته.

وأشار عبد الغفار إلى إنه في يوم الشهيد نكرم أشخاصاً قدموا أرواحهم من أجل الوطن، كما نكرم قيماً ومثلاً عليا، نحن الآن بحاجة إلى استذكارها وتعميق الإيمان بها أكثر من أي وقت مضى، مؤكداً على أن هذا الاحتفاء يأتي في سياقه الطبيعي الذي يدل عليه عنوان الأصالة والوفاء في تاريخ الإمارات، فنحن شعب يحب الحياة ويحرص عليها، بكل ما فيها من جمال وسلام وأمن وتسامح، لكننا في الوقت نفسه نريدها حياة حرة كريمة والشهادة بهذا المعنى حياة، لأنها من أجلها.. وفي سبيلها.