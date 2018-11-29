رئيس وزراء البحرين يستقبل سفير الدولة

الشارقة 24 – وام:

استقبل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني، بقصر القضيبية صباح الأربعاء، سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء البحريني عمق الروابط الأخوية التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات، مشيراً سموه إلى أن هذه الروابط انطلقت بعلاقات البلدين إلى مرحلة متقدمة من التعاون جعلته يصل إلى التكامل والتنسيق الكامل والتوافق في مختلف المواقف.

وأشاد بما تشهده العلاقات البحرينية الإماراتية من تنام مستمر، في كافة المجالات، بفضل ما تحظى به من دعم واهتمام لدفع وتيرتها قدما إلى الأمام بما يحقق طموحات البلدين.

من جهته، أعرب سعادة السفير عن الشكر والتقدير لرئيس الوزراء البحريني، على اهتمام سموه بدعم كل ما يعزز علاقات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.