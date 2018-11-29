ولي عهد رأس الخيمة: شهداؤنا أضاؤوا ببطولاتهم ميادين العز والفخر

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن يوم الشهيد الموافق 30 نوفمبر من كل عام، يعد يوماً وطنياً تعبر فيه دولتنا عن تقديرها لتضحيات شهدائها الذين قدموا أرواحهم الغالية دفاعاً عن الوطن وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم بالداخل والخارج، في الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية كافة، لتظل راية الإمارات خفاقة عالية وتظل بلادنا واحة للأمن والأمان.

واعتبرسموه في كلمة بمناسبة يوم الشهيد، أن يوم الشهيد هو بمثابة رد للجميل وفرصة للتعبير عن الترابط الحقيقي بين الوطن والقيادة والشعب، مؤكداً سموه أن هذا اليوم سيبقى تاريخاً راسخاً في ذاكرة أبناء الوطن للاحتفاء بمن وهبوا أرواحهم فداء للوطن والأمة العربية وإحقاقا للحق.

وأكد سموه أن شهداء الوطن البواسل، أضاؤوا ببطولاتهم ميادين العز والفخر، وارتقوا إلى قمم شامخة من المجد والعزة.