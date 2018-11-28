حمدان بن زايد يفتتح طريق محمد الفلاحي الياسي بـ 636 مليوناً

الشارقة 24 – وام:

افتتح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الأربعاء، طريق محمد الفلاحي الياسي الذي يربط بين المرفأ ومدينة زايد بمنطقة الظفرة، بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكافة الخطط والمشاريع التنموية المنفذة على أرض الدولة.

ويسهل مشروع طريق محمد الفلاحي الياسي، الذي بلغت تكلفته الإجمالية نحو 636 مليون درهم، وبطول 52.2 كيلومتر، حركة تنقل الناس والبضائع بين مدينتي المرفأ وزايد، حيث اختصر المسافة والزمن بواقع النصف بين المدينتين.