حاكم أم القيوين يشهد الاحتفال باليوم الوطني الـ 47

الشارقة 24 – وام:

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الأوبريت الغنائي "القايد المفنود"، الذي نظمته اللجنة العليا للاحتفالات باليوم الوطني الـ 47، في قاعة البيت متوحد بأم القيوين مساء الأربعاء.

وأكد صاحب السمو حاكم أم القيوين، أن اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، هو استذكار لقيام اتحاد الإمارات الذي أصبح كياناً راسخاً شامخاً مدعوماً بالتلاحم الوطني مع قيادتنا الرشيدة، ومعززاً لقدراتنا وإمكاناتنا البشرية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار سموه إلى أن الاحتفال باليوم الوطني، يمثل دافعاً لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار، بإرادة قوية وخطى واثقة لتحقيق الرقي للوطن والمواطنين، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.