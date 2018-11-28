نهيان بن زايد: الشهداء كوكبة مضيئة في مسيرة الوطن الغالي

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن دولة الإمارات بقيادتها الحكيمة وشعبها الكريم تقف إجلالاً وتقديراً للتضحيات الكبيرة لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل الدفاع عن الوطن ومكتسباته المصيرية ونهجه الأصيل الذي يرتكز على مساندة الاشقاء والمحتاجين ومد يد العون لهم في المحن والصعاب.

وأفاد سموه، في كلمة بمناسبة يوم الشهيد، أن قيم التضحية والشهادة تمثل إرثاً أصيلاً استمده الوطن من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، واقتفاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فغدت الإمارات برسالتها السامية وسياستها الحكيمة ومواقفها البطولية منبراً للفخر بقيم الولاء والانتماء والاخلاص للوطن وهي الصفات والخصال الأصيلة المغروسة في نفوس أبناء الإمارات .

وأضاف سموه، أن ذكرى يوم الشهيد تعود والإمارات قوية بمنجزاتها التنموية وبصوت الحق وبنهجها الحكيم وصامدة بوجه الطامعين الذين ارادوا النيل من انجازات دولتنا البهية التي دافع عنها أبناء الإمارات البواسل بالمرصاد بتضحياتهم الكبير كما تمثل هذه المناسبة الوطنية حالة الترابط المتين والتلاحم الكبير بين القيادة والشعب وتفسر مدى مشاعر الفخر والحب والاعتزاز بتضحيات شهداء الوطن الذي يستحقون كل الإجلال والإكبار فهم الكوكبة المضيئة في مسيرة الوطن الغالي.

وتابع سموه، أن الإمارات تحت مظلة القيادة الرشيدة ووحدة أرضها وشعبها تحيي باعتزاز كبير الأرواح الطاهرة والأبناء البررة في هذه المناسبة التي تجسد صور الوفاء والعرفان والمحبة من الوطن للرموز التي دافعت عن مصير دولتنا بعزة وكرامة.

وتوجه سموه بتحية تقدير كبير مفعمة بالمحبة والاعتزاز لمسيرتهم الذهبية المدونة بتاريخ الإمارات ورسالتها الإنسانية واياديها البيضاء بين الأمم.. لافتاً سموه إلى أن سيرة تضحيات الشهداء وعطاءاتهم ستبقى خالدة في وجدان الوطن والأمة مبينا سموه أن مواقف أمهات وآباء وأبناء وزوجات الشهداء الأبرار عكست الايمان المطلق بقيمة الشهادة من اجل الدفاع عن قضية الوطن المصيرية وروح العزيمة والاصرار والثبات بفخر بما يجسد الصفات الأصيلة لشعبنا المخلص.

وأكد سموه، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية لاستلهام واستذكار بفخر كبير عزيمة ابناء الوطن في ميادين الحق فهم النبراس وسور الوطن الذين وهبوا أرواحهم فداء ووفاء لمبادئه الراسخة ودوره الريادي داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الإمارات بأرضها وأهلها من كل مكروه تحت مظلة القيادة الرشيدة.