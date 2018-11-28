سيف بن زايد يزور "مهارات آسيا العالمية"

الشارقة 24 – وام:

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء أمس الثلاثاء، فعاليات الدورة الأولى من مسابقة مهارات آسيا العالمية أبوظبي 2018، التي ينظمها بنجاح مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني لمدة ثلاثة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة أكثر من 500 متسابق وخبير ومسؤول يمثلون 20 دولة.

ورافق سموه خلال الجولة سعادة مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني رئيس المنظمة الآسيوية للمهارات، الذي قدم عرضاً حول آلية سير المسابقة وأهدافها ومختلف التخصصات والمجالات التي يتنافس فيها الشباب.

واطلع سموه أثناء الجولة على جانب من الأداء الراقي والمواهب العديدة في فريق مهارات الإمارات ومختلف الدول الآسيوية والأوروبية والأميركية المشاركة في المسابقة بما يساهم في صناعة الكفاءات الوطنية أغلى ثروات الوطن.

وأعرب سعادة مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني رئيس المنظمة الآسيوية للمهارات عن خالص الشكر والتقدير للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان لدعم سموه الدائم لجهود "أبوظبي التقني" في مختلف الفعاليات ولحرص سموه المستمر على منح المشاركين في المسابقة - خاصة المواطنين دفعة معنوية كبيرة بما يضمن مزيد من الحماسة والابداع في كافة مجالات المسابقة، لافتاً إلى أن "أبوظبي التقني" يواصل جهوده لتنفيذ خطة الإعداد لفريق مهارات الإمارات الذي سيمثل الدولة في مسابقة المهارات العالمية كازان روسيا 2019.