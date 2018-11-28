الاحتفال الرسمي باليوم الوطني ينطلق 2 ديسمبر

الشارقة 24:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ينطلق الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الــ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من شهر ديسمبر المقبل تحت شعار "هذا زايد .. هذه الإمارات"، وذلك في استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي .

وأعلنت اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني 47 للدولة، استكمال استعداداتها لتنظيم الاحتفالية التي تعد إحدى أهم المناسبات الوطنية التي تحتفي بمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة التي قامت على أسس الوحدة والترابط والتلاحم.

وتزامنا مع "عام زايد" تزخر الاحتفالية الرسمية لهذا العام بالعديد من الفقرات والفعاليات التي تحتفي بإرث المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في الذكرى المئوية لميلاده، وذلك تكريماً وتقديراً لرؤيته الحكيمة التي قادت إلى بناء دولة الإمارات.

ويشارك أفراد من القوات المسلحة الإماراتية إلى جانب متطوعين من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وعدد من طلبة المدارس من جميع أنحاء الدولة في فقرات الاحتفال حيث يجتمع أكثر من 1500 مشارك لإحياء هذه الأمسية الوطنية الحافلة.

وتحيي الحفل "الأوركسترا الفيلهارمونية الملكية" التي ستقدم عرضاً موسيقياً تمزج فيه الموسيقى الكلاسيكية والتراثية بمشاركة المئات من العازفين والمؤدين لعرض متميز تجتمع فيه جوانب الموسيقى والشعر والفنون البصرية لتشكل لوحة فنية حية تحتفل بالتاريخ الغني والمستقبل الواعد.