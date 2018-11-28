محمد الخوري: تحية إجلال وإكبار إلى الأرواح الطاهرة التي بُذلت فداءً للوطن

الشارقة 24:

أكد سعادة محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية أن هذا اليوم غالي على قلوبنا الذي أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون يوماً للشهيد تخليداً لأول شهيد في تاريخ الإمارات ومن ثم جاءت بعده كوكبة من خيرة أبناء الإمارات الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن وللحق والعدالة.

وأضاف الخوري، وفي يوم الشهيد نتذكر شهدائنا، ولا ننسى في يوم التضحية والفداء أن نوجه تحية إجلال وإكبار إلى أرواحهم الطاهرة التي بذلوها فداء لوطننا الغالي، وكما يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في وصف هذا اليوم العظيم: "تعددت أيامنا الوطنية بتنوع الإنجازات والمكتسبات وكل منها يحمل أبعاداً وطنية مشرفة إلا أن هذا اليوم الذي نحتفي به يشكل أقصى قيم الوطنية والولاء والانتماء والإخلاص وأشدها تأثيراً إنه يوم الشهيد.. يوم العز والفخر".

وأردف قائلاً، "هذا النهج الإنساني الراقي يجسد معاني التلاحم بين شعب الإمارات وقيادته ليبقى الوفاء متواصلاً للشهداء من خلال الاهتمام بكافة تفاصيل حياة أسرهم الصغيرة والكبيرة، تقديراً لدورهم وما قدموه لتمكين اجيال الغد من مواصلة مسيرة العطاء والمحبة والخير في الدولة، لافتاً إلى أن هذه المناسبة الغالية ستكون فرصة لتخليد بطولات أبنائنا الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لهذا الوطن الغالي ليصبحوا نموذجاً وقدوة للجيل القادم.